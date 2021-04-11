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Bakan Kasapoğlu, yarışmada finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek istedi: Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel

Bakan Kasapoğlu, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Musa Samur   | 11.04.2021
Bakan Kasapoğlu, yarışmada finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek istedi: Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan "Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel. Bütün arkadaşlarımı bu güzelliği NASA'nın online yarışmasında birinci yapmaya davet ediyorum." paylaşımında bulundu.

NASA tarafından 8 Mart Pazartesi günü "Dünya Turnuvası" ismiyle başlatılan çevrim içi fotoğraf yarışmasında 32 kare yer aldı.

Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ile "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf finale kaldı.

"earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.


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