Bakan Kasapoğlu, yarışmada finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek istedi: Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel
Bakan Kasapoğlu, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan "Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel. Bütün arkadaşlarımı bu güzelliği NASA'nın online yarışmasında birinci yapmaya davet ediyorum." paylaşımında bulundu.
Van Gölü'müz uzaydan da ayrı güzel. Bütün arkadaşlarımı bu güzelliği NASA'nın online yarışmasında birinci yapmaya davet ediyorum.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 11, 2021
Oy kullanmak için 👇🏻https://t.co/CpSFf4pJym pic.twitter.com/acKhBdFZL6
NASA tarafından 8 Mart Pazartesi günü "Dünya Turnuvası" ismiyle başlatılan çevrim içi fotoğraf yarışmasında 32 kare yer aldı.
Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ile "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf finale kaldı.
"earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.
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