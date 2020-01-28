Bakan Kasapoğlu ve futbolcular depreme ilişkin açıklama yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız." dedi.
Elazig
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ depremine ilişkin, "İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız." dedi.
Beraberindeki futbolcular Galatasaraylı Selçuk İnan, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı Umut Nayir'in katılımıyla valilikte gazetecilere açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, deprem anından itibaren devletin ilgili kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının el ele vermesiyle yaraların sarılması konusunda önemli adım atıldığını söyledi.
Elazığ'da vatandaşları ziyaret edeceklerini aktaran Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Buraya tüm gençlerimizin, sporcularımızın, tüm spor camiamızın da selamlarını, sevgilerini getirdik. Buradaki tabloda genç kardeşlerimiz, armalarının renklerinin farklı olmasının yüreklerimizin aynı şekilde çarpmasına mani olmayacağını gösteriyor. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Gençlerimize özellikle teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren çalışmalara katılan gençlerimizin burada olma hissiyatları bizleri ziyadesiyle duygulandırdı, mutlu etti."
Selçuk İnan: Yaraları sarmak adına üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız
Galatasaray takım kaptanı Selçuk İnan, kulüplerini temsilen depremzedelere destek olmaya geldiklerini işaret ederek, "Yaraları sarmak adına üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Çok üzgünüz ama hep birlikte ülke olarak bunun altından kalkacağımıza inanıyorum." dedi.
Umut Nayir: Moral olsun diye burada bulunuyoruz
Beşiktaşlı oyuncu Mehmet Umut Nayir, Bakan Kasapoğlu'nun önderliğinde bölgeye geldiklerini aktararak, "Moral olsun diye burada bulunuyoruz. İnşallah bu kötü durumdan birlik ve beraberlik içinden kurtulup yeniden mutlu, huzurlu günleri yaşayacağız." diye konuştu.
Uğurcan Çakır: Vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek bizim için çok önemli
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. En azından vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek bizim için çok önemli. Maddi, manevi yapmamız gerekenlerin hepsine hazırız." şeklinde görüş belirtti.
Hasan Ali Kaldırım: Bu acı hepimizin acısı
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım da yaşanan acıyı paylaşmaya geldiklerini dile getirerek, "Bu acı hepimizin acısı. Futbol camiası olarak maddi ve manevi destek olmaya geldik. Yalnız olmadıklarını bilsinler istedik. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde bugünleri atlatacağız. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı sarıp tekrar dim dik hayatımıza devam edeceğimizden hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.
Bakan Kasapoğlu futbolcularla depremzedeleri ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki futbolcular Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir ile Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti.
Kasapoğlu, futbolcularla kentte yapımı süren yeni stadyumu inceledikten sonra esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi görenleri de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu ve Galatasaraylı Selçuk İnan, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve Beşiktaşlı Umut Nayir, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Futbolcular, hastanede tedavi gören çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara moral verdi.
Çocukları tedavileri sonrası maça davet eden futbolcular, hastanedeki diğer vatandaşlarla da görüştü.
Bakan Kasapoğlu da depremzedelerin taleplerini dinledi.
Çocuklarla futbol oynadılar
Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedelerin de yanına giden Kasapoğlu, Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım ve Umut Nayir, buradaki çocuklarla oyunlar oynadı.
Kaleye geçen çocuklara penaltı atışı yapan futbolcular, kurtarış yapanlara imzalı forma sözü verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu süreci devlet ve milletin el ele vererek atlatacağını, ziyaretlerde de bunu gördüklerini söyledi.
Kasapoğlu, yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ve diğer tesislerimiz, gece gündüz, her zaman olduğu gibi bu süreçte de halkımızın daha yoğun bir şekilde emrinde. Bugün sporcu arkadaşlarımızla beraber ziyaretlerde bulunma şansımız oldu. Ben kendilerine ve kulüplerine şükranlarımı sunuyorum. Bu da şunu gösteriyor ki her türlü farklı formaya, her türlü farklı renge rağmen zorlukta, sevinçte her zaman bir arada olan bir milletiz. Birliğimizi, beraberliğimizi milletimizin gücünü hiç kimse yıkamaz. Bu bunu gösteriyor."
Elazığ halkının hizmetinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, yatırımların süreceğini sözlerine ekledi.
Olimpik Yüzme Havuzu'nda kalan depremzedelerin de yanına giden Bakan Kasapoğlu, taziye ziyaretlerinde de bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.