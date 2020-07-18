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Bakan Kasapoğlu çocukluğunun geçtiği tarihi sokakları gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, eşiyle çocukluğunun geçtiği tarihi Kula sokaklarını ve evlerini gezdi.

Kamil Altıparmak   | 18.07.2020
Bakan Kasapoğlu çocukluğunun geçtiği tarihi sokakları gezdi Fotoğraf: Kamil Altıparmak / AA

Manisa

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşiyle çocukluğunun geçtiği tarihi Kula sokaklarını ve evlerini gezdi.

Eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ile tarihi Kula sokaklarında ve konaklarda gezen Bakan Kasapoğlu, restorasyon çalışmaları hakkında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'dan bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, kafe ve restoran haline getirilen tarihi konakların işletme sahipleriyle sohbet etti.

Restorasyonu tamamlanan evlerden bazılarını çeşitli projelerle Bakanlık tarafından gençlerin kullanımına sunmayı hedeflediklerini kaydeden Kasapoğlu, gençlerin bu sayede tarihi bağlarından kopmadan milli şuurla Türkiye'yi geleceğe taşıyacaklarına inandığını belirtti.

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