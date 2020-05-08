Euro
7.69
Dolar
7.11
BIST 100
98,702.65
Altın
1,718.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 08.05.2020
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor

İstanbul

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 89 farklı ülkeden gelen vatandaşın Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edildiğini duyurdu.

Yurtların salgının oluşturduğu psikolojik etkiye karşı önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla koordineli bir şekilde, vatandaşlarımızın sağlığı için ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Vatanına dönen vatandaşlarımızın her türlü isteklerine Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile cevap verecek şekilde, bakanlığımız yurtlarında misafir etmeye devam ediyoruz. Sadece gurbetten gelen vatandaşlarımızı değil, salgın ile mücadelede takdire şayan bir çalışma ortaya koyan 7 bine yakın sağlık çalışanı ile kahraman ordumuzun personelini de misafir etmenin gururunu yaşıyoruz."

Ramazan ayında vatandaşların her türlü manevi ihtiyaçlarının da karşılandığını aktaran Kasapoğlu, "Bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, oyuncak ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz. Halen bakanlık yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor. Bugüne kadar 51 bin 747 vatandaşımız ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandı. Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın geride bıraktığı duygu dolu mektuplar, verdiği demeçler bizleri derinden etkilerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etmenin yaşattığı huzur, Ramazan-ı şerif’in manevi iklimi ile birleşip bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden devletin tüm kurumlarına, çalışanlarına ve milli bilinçle birleşip özveriyle yaklaşan vatandaşlara da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19'la mücadelede zihinsel hijyen önemli'
D vitamini eksikliği ve Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bağlantı tespit edildi
Normalleşme sürecinde halka açık alanlara yönelik 'temizlik' kriterleri
Facebook ve Google Kovid-19 nedeniyle evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 54 bin 3'ü tahliye edildi

Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği oyuncaklar Ordu'da karantinadaki çocuklara dağıtıldı

Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sessizlik hakim

Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sessizlik hakim
İsviçre'den getirilen Türk vatandaşları ülkeleriyle gurur duyuyor

İsviçre'den getirilen Türk vatandaşları ülkeleriyle gurur duyuyor
Karantina yurtlarında kalanlar Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyor

Karantina yurtlarında kalanlar Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyor