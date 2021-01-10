Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan "sözde" ifadesini kınadığını belirterek, "Sözün sahiplerini milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan 'sözde' ifadesini kınıyor, sözün sahiplerini milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.