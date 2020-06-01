Euro
7.59
Dolar
6.81
BIST 100
105,138.40
Altın
1,742.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Karaismailoğlu: Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak." dedi.

Uğur Aslanhan   | 01.06.2020
Bakan Karaismailoğlu: Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak. Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca acı haberi Twitter'dan duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 802'ye yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak

Bakan Karaismailoğlu: Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak