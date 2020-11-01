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Türkiye

Bakan Karaismailoğlu: Samsun-Sivas Demir Yolu Hattının modernizasyonla kapasitesi iki katına çıktı

Bakan Karaismailoğlu, Samsun-Sivas demir yolu hattındaki modernizasyonla ilgili, "Hattımızda kurulan sinyalizasyon sistemi ile birlikte kapasitemiz iki katına çıktı, yenilenen hattımız çok daha konforlu, emniyetli ve güvenli hale geldi." dedi.

İlyas Gün   | 01.11.2020
Bakan Karaismailoğlu: Samsun-Sivas Demir Yolu Hattının modernizasyonla kapasitesi iki katına çıktı Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Samsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yük ve yolcu taşımacılığında demir yolunun etkin ve verimli hale gelmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

"Erişim hatları genişleyen yüksek hızlı tren hatlarımız, yeniden inşa edilen konvansiyonel hatlarımız ve modernizasyon edilen mevcut hatlarımızla demir yollarımızın çehresini değiştiriyor ve çağa uygun teknolojilerle donatıyoruz." diyen Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Samsun-Sivas demir yolu hattı için şu bilgileri paylaştı:

"Bugün demir yolu çalışmalarımızın en önemli örneklerinden biri İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan 431 kilometrelik Sivas-Samsun demir yolu hattının açılışı için bir aradayız. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyonu projesi ile 431 kilometrelik Samsun-Sivas demir yolunun tüm alt ve üstyapısını yeniledik. 2015 yılında başladığımız toplam 318 milyon avro bedelli projenin 152,8 milyon avroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır. Samsun-Sivas hat yenileme çalışmaları kapsamında 42 tarihi köprünün 17'sini güçlendirdik, köprülerin hepsini restore ettik, 37 köprüyü yeniden yaptık, mevcut 12 tüneli iyileştirdik, 19 adet yolcu durağı, 30 adet teknik bina, bin 12 adet menfez inşa ettik, 121 hemzemin geçidin güvenliğini sağladık. Bir adet kara yolu üst geçit, 6 adet üst geçit, bir yaya alt geçidini tamamladık. 431 kilometrelik hat üzerinde 29 adet istasyon, bir adet uzaktan yönetim merkezinde trafik kontrol, sinyalizasyon tasarım ve imalatını gerçekleştirdik. Hattımızda kurulan sinyalizasyon sistemi ile birlikte kapasitemiz iki katına çıktı, yenilen hattımız çok daha konforlu, emniyetli ve güvenli hale geldi."

"Kuzey güney koridorunda lojistik taşımacılık ivme kazanacaktır"

Samsun-Sivas demir yolu hattının yük ve yolcu taşımacılığı ile Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olduğuna işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Böylelikle kuzey güney koridorunda lojistik taşımacılık ivme kazanacaktır. Yenilenen demir yolu hattımız 8 saat 50 dakikadan 5 saat 45 dakikaya inmiştir. Sivas, Tokat, Amasya ve Samsun illerimizdeki 3 milyona yakın insanımız, daha konforlu, ekonomik ve hızlı yolculuk yapabilecektir." diye konuştu.

"Ulaşım ve altyapı yatırımlarımızın bir bir tamamlıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin yatırımlarla lojistik açıdan güçlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bölgesinde lojistik süper güç haline gelmesi dünyanın büyük ve güçlü ekonomilerinden biri olma hedeflerine ulaşmamızı hızlandıracaktır. Milli bağımsızlığımızın güçlü bir ekonomiden geçtiği bilinci ile ülkemizin her bir noktasında ekonomik canlılığa katkı verecek ulaşım ve altyapı yatırımlarımızı bir bir tamamlıyoruz."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de törende kısa bir konuşma yaptı.

Törene, Vali Vekili İbrahim Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile ilgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

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