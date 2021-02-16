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Türkiye

Bakan Karaismailoğlu: Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden biri olduğunu, 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi.

Muhittin Sandıkçı   | 16.02.2021
Bakan Karaismailoğlu: Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak

Rize

Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize-Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini Karadeniz'in üzerinde sergiliyor. 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl sonunda hizmete sunacağız. Çalışmalarını yüzde 70 oranında tamamladığımız Rize-Artvin Havalimanı, Karadeniz'in gelişen turizm ihtiyacını, güçlü altyapısı ile üst seviyeye taşıyacak. Güçlü altyapı, doğa ile uyumlu mühendislik." ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alan bulunacak.

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