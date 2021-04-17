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Bakan Karaismailoğlu: Hasankeyf-2 Köprüsü ülkemizin en uzun köprüleri arasında yerini almıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Dicle Nehri üzerine inşa ettiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında ülkemizin en uzun köprüleri arasında yerini almıştır." dedi.

Ömer Yasin Ergin,Ahmet Kaplan,Ahmet Işık   | 17.04.2021
Bakan Karaismailoğlu: Hasankeyf-2 Köprüsü ülkemizin en uzun köprüleri arasında yerini almıştır

Batman

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf ilçesinde düzenlenen Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde memleketin dört bir yanında her gün bir başka eseri imar ettiklerini, milletin hizmetine sunduklarını belirtti.

19 yıl önce Türkiye'nin her yönüyle yeniden inşası için başlattıkları kutlu yürüyüşün bugün ülkeye, dünya ölçeğinde tartışılmaz bir güç kazandırdığını anlatan Karaismailoğlu, ülkenin gösterdiği büyüme performansıyla, durağanlaşan dünya ekonomileri arasında adeta kendi mucizesini hayata geçirdiğini bildirdi.

Yaptıkları ulaştırma yatırımlarıyla, doğu-batı, kuzey-güney demeden yurdun her köşesine medeniyet götürüldüğünü, halkın hayatına bereket katıldığını aktaran Karaismailoğlu, bugün de bir başka eserle, Batman'da vatandaşların huzurunda olduklarını kaydetti.

"Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolu üzerine bir altın halka gibi nakşettiğimiz Hasankeyf Köprüsü'nü hizmete açıyoruz. Dicle Nehri üzerine inşa ettiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında ülkemizin en uzun köprüleri arasında yerini almıştır." diyen Karaismailoğlu, üzerinde yaya yolu da bulunan köprünün en uzun ayak yüksekliğinin 90 metre, en geniş açıklığının ise 168 metre olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, köprüyle yöre halkının daha tasarruflu seyahat edeceğine, Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki bağlantının güvenli şekilde sağlanacağına dikkati çekti.

Hasankeyf Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan da 9 milyon lira olmak üzere yılda 29 milyon lira tasarruf elde edeceklerini bildiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız her proje çevresel sonuçları açısından da değerlendirilmektedir. Hasankeyf-2 Köprümüz ile kısalttığımız mesafeler sayesinde, atmosfere 3 bin 895 ton daha az emisyon salınımı olacaktır. 19 yıl önce başlattığınız, hiçbir coğrafi istisna tanımayan bütünsel kalkınma yolculuğunu muazzam bir gayretle devam ettiriyoruz. Hükümetlerimizin gösterdiği irade ile Güneydoğu illerimize de geçmişte tasavvuru çok güç olan bir yaşam kalitesi kazandırdık."

Bakan Karaismailoğlu, Batman'da 2003'te 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu on katın üzerinde artırarak 162 kilometreye çıkardıklarına, ilde yapımı süren karayolu projelerinin toplam maliyetinin de 1 milyar 914 milyon lira olduğuna dikkati çekti.

Batman'ın çevre iller ve Türkiye sathında oluşturdukları ulaşım sistemi ile bağlantılarının güçlendiğini ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın işine, sofrasına bereket katacak daha nice projeyle Batman'ın ve tüm Güneydoğu illerimizin hizmetinde olacağız. Daha nice projeleri başarıyla hayata geçireceğiz. Projemiz, tamamen Türk mühendis ve işçilerin, bilgisi, deneyimi ve alın terleriyle gerçekleştirilmiştir. Her geçen gün ulaşım ve haberleşme projelerimizde yerli ve milli teknolojilerimizin, kaynaklarımızın ve bilgi birikimimizin payını artırmaya devam edeceğiz."



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