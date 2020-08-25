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Bakan Karaismailoğlu: Giresun'da kapalı yolumuz yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız." dedi.

İlyas Gün   | 25.08.2020
Bakan Karaismailoğlu: Giresun'da kapalı yolumuz yok

Giresun
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD’daki toplantının ardından yaptığı açıklamada, "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız." dedi.

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