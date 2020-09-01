Euro
8.80
Dolar
7.36
BIST 100
1,075.02
Altın
1,971.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Sefa Şengül   | 01.09.2020
Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları inceledi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, limandaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi bir ulaşım aksında bulunan, Karadeniz Bölgesi'nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecek Giresun Limanı'nı inceledik."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım
İngiltere'de okullar yeniden açıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 kalbi tuttuğunda ölüm riski artıyor

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları inceledi

Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz ve Ege'de korsanlığa asla 'eyvallah' etmeyiz

Bakan Karaismailoğlu: Devlet ilk günden itibaren Giresun için seferber oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sel bölgesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sel bölgesinde
Bakan Karaismailoğlu: Giresun'da kapalı yolumuz yok

Bakan Karaismailoğlu: Giresun'da kapalı yolumuz yok