Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, limandaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi bir ulaşım aksında bulunan, Karadeniz Bölgesi'nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecek Giresun Limanı'nı inceledik."
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Tarihi bir ulaşım aksında bulunan, Karadeniz Bölgesi’nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecek Giresun Limanını inceledik. 🛳️⚓ pic.twitter.com/8UR2FmhWTv— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 1, 2020