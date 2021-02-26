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Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı dev bir lojistik merkez projesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak 'dev bir lojistik merkez' projesidir." dedi.

Emre Ayvaz   | 26.02.2021
Bakan Karaismailoğlu: Filyos Limanı dev bir lojistik merkez projesidir

Zonguldak

Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Filyos Limanı) Sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek. Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak, tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak. Aynı zamanda Marmara limanları ve boğazların yükünü hafifletecek hatta artan gemi trafiği nedeniyle boğazların karşı karşıya kaldığı tehdidi azaltacak." şeklinde konuştu.

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