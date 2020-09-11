Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattını yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık." dedi.
Istanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.