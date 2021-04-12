Bakan Karaismailoğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planlıyoruz
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile Türkiye, dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul, gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir." dedi.
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