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Bakan Karaismailoğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planlıyoruz

Uğur Aslanhan   | 12.04.2021
Bakan Karaismailoğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planlıyoruz

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile Türkiye, dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul, gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir." dedi.

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