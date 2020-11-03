Bakan Karaismailoğlu: Arama kurtarma sistemine sanal uydu sinyal verici simülatörü eklendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemi'ne, sanal uydu sinyal verici simülatörü eklediklerini belirtti.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemi ile 5 ülkeye koordinatörlük hizmeti verdiklerini ifade etti.
Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde...— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 3, 2020
Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik.
Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz. pic.twitter.com/CZKB4UE6o2
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.