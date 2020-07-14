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Bakan Gül'den 15 Temmuz mesajı: Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin yargının hiçbir köşesinde yeri yoktur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin yargının hiçbir köşesinde yeri olmadığını, bundan sonra da olmayacağını bildirdi.

Aylin Dal   | 14.07.2020
Bakan Gül'den 15 Temmuz mesajı: Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin yargının hiçbir köşesinde yeri yoktur

Ankara

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişiminin dördüncü yılında, o gecenin şehit kahramanlarını saygıyla ve minnetle andı.

Tarihin gördüğü en büyük ihanetlerden, en alçak saldırılardan birine tanık olan milletin, o karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturduğunu belirten Gül, "Edirne'den Kars'a bu güzel vatanın adsız kahramanları, bu destansı direnişi mümkün kılan bir gönüldaşlık, birlik ve beraberlik siyasetinin mimarı ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yolda asla yalnız yürümeyeceği gerçeğini de tarihe kazıdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk yargısı, kritik bir görevi ifa etti"

Adalet Bakanı Gül, 15 Temmuz'un ibretle dolu yönlerinden birinin de hukuka bağlılık yerine örgüt bağlılığını ikame edenlerin, cübbesini FETÖ'nün hizmetine araç olarak sunanların yaşadığı büyük hüsran olduğunu vurguladı.

Gül, o gece süratle harekete geçen Türk yargısının, vatan ve millet düşmanlarının amaçlarına ulaşamamasında kritik bir görevi ifa ettiğinin altını çizdi. O uzun gecede adliyelerin ışıklarının millet için yandığını, daha ilk saatlerden itibaren darbecilerden millet adına, millet için hesap sorulduğunu anlatan Bakan Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Türk yargısı için bu sürecin diğer bir anlamı da kendi içindeki FETÖ hainlerinden arınarak saygınlığını ve milletin güvenini tekrar kazanmaktır. Adalet, hukuka bağlılık dışında her türlü bağlılığı reddetmeyi gerektirmektedir. Milletin emanet ettiği yargı yetkisini, millete, milletin evlatlarına karşı bir silah, ahlaksızca operasyonların aracı olarak kullananların adalet kapısında mahalli bulunmamaktadır.

Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin yargının hiçbir köşesinde yeri yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Türkiye, bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin gösterdiği istikamette sonsuza dek vicdanın, insanlığın ve adaletin dünyadaki pusula ülkesi olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran dolu saygılarımı sunuyorum."


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