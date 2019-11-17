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Bakan Ersoy: Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "İnanıyorum ki Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak" dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 17.11.2019
Bakan Ersoy: Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun emsalsiz değeri, büyük usta Yıldız Kenter'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Bakan Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Henüz dün hastanede ziyaret ettiğim sanatçımızın sağlığına dair beslediğimiz umutlar, maalesef yerini kaybından doğan acıya bırakmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Tiyatro perdesi, onun seviyesinde bir sanatçıyı çok ender barındırmıştır ardında. O sahneler çok nadir şahit olmuştur, canlandırmadan öte karakterin kendisinin sayfalardan çıkıp bir ses, bir beden, bir gerçek oluşuna... İnanıyorum ki Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak ve yeni yetişen sanatçılarımız ona doğru ilerledikçe sanatlarında daha da büyüyüp olgunlaşacaktır. Hepimizin başı sağ olsun."

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.



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