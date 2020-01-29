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Türkiye

Bakan Ersoy: Virüs salgını Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 29.01.2020
Bakan Ersoy: Virüs salgını Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez." dedi.

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