Bakan Ersoy: Virüs salgını Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez." dedi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez." dedi.
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