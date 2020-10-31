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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bayraklı’da deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
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Türkiye

Bakan Dönmez: Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'de dün meydana gelen depremin ardından ekiplerin bölgede yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "An itibarıyla artık Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok." dedi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 31.10.2020
Bakan Dönmez: Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İzmir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin bölgede yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "An itibarıyla artık Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok." dedi.

Dönmez, Seferihisar'da incelemelerde bulunmak üzere bazı bakanlarla bölgeye geldi.

Deprem nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Seferihisar'da ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşları ziyaret eden Dönmez, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dönmez, dün depremin ardından İzmir'e geldiklerini ve Gediz Elektrik Dağıtım AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ yetkililerinden duruma ilişkin bilgi aldıklarını ifade ederek, "Bugün Seferihisar'a gelerek bizzat olayın etkilerini yerinde incelemek istedik. Enerji altyapıları açısından baktığımızda, bir trafo merkezimiz sahile yakın olduğu için su altında kalmıştı ve o trafonun beslediği abonelere elektrik sağlayamamıştık ama bugün sabah itibarıyla ekiplerimizin çalışması ve civardaki abonelerin güvenliğinin sağlanması üzerine elektrik vermeye başladık. An itibarıyla artık Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde 87 yaşında suya kapılarak vefat eden Fatma Erçetin’nin evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu.

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