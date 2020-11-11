Euro
9.20
Dolar
7.82
BIST 100
1,279.22
Altın
1,864.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’daki mobilya sitesinde bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın, evlere sıçradı
logo
Türkiye

Bakan Dönmez: Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde başka faaliyet yürütülemez tepkileri yersiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Temizer   | 11.11.2020
Bakan Dönmez: Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde başka faaliyet yürütülemez tepkileri yersiz

TBMM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum. Atıklarınızı uygun standartlara göre depoluyorsanız sorun yok." ifadelerini kullandı.

"Bugün Fransa elektriğinin yüzde 70'ini nükleer santralden karşılıyor." diyen Bakan Dönmez, "İlgili kurallara uyulmalı. Çernobil zaten birinci nesil bir santraldi. Akkuyu'da '3 plus' santrallerden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti
Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 43 ile en yüksek seviyeye çıktı
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19’a yakalanabilir
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Benzer haberler

Bakan Dönmez: Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde başka faaliyet yürütülemez tepkileri yersiz

Bakan Dönmez: Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde başka faaliyet yürütülemez tepkileri yersiz

Benzine 19 kuruş zam

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma süresi uzatıldı

Bakan Dönmez: Bu yıl elektriğin yaklaşık yüzde 46’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildi

Bakan Dönmez: Bu yıl elektriğin yaklaşık yüzde 46’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Bizim temel amacımız enerjinin yokluğunu asla yaşamamak, yaşatmamak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Bizim temel amacımız enerjinin yokluğunu asla yaşamamak, yaşatmamak
ABD'nin enerji ve iklim politikasında köklü değişimler bekleniyor

ABD'nin enerji ve iklim politikasında köklü değişimler bekleniyor