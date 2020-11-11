Bakan Dönmez: Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde başka faaliyet yürütülemez tepkileri yersiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum. Atıklarınızı uygun standartlara göre depoluyorsanız sorun yok." ifadelerini kullandı.
"Bugün Fransa elektriğinin yüzde 70'ini nükleer santralden karşılıyor." diyen Bakan Dönmez, "İlgili kurallara uyulmalı. Çernobil zaten birinci nesil bir santraldi. Akkuyu'da '3 plus' santrallerden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.
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