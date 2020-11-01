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Bakan Dönmez: Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'deki depremin ardından hasarlı binalar dışında afetten etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzının sağlandığını bildirdi.

Murat Temizer   | 01.11.2020
Bakan Dönmez: Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık Fotoğraf: Ömer Evren Atalay /AA

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzını sağladık. Güvenlik tedbirleri kapsamında doğal gaz verilemeyen bölgelerde gaz verme çalışmaları başladı. Kalan 1854 abonemize hasar durumlarına göre kontroller yapılarak doğal gaz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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