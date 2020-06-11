Bakan Dönmez: 55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 55 öğrencinin daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) nükleer mühendis olarak iş başı yaptığını bildirdi.
İzmir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
6.5 yıllık emeğin ardından 55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu’da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 11, 2020
2023'e büyük hedeflerle, gençlerimizin enerjisiyle giriyoruz.
Bu başarıdaki imza hepimizin, bütün Türkiye'nin... 🇹🇷 pic.twitter.com/wmcVj76GSd
"6,5 yıllık emeğin ardından 55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı. 2023'e büyük hedeflerle, gençlerimizin enerjisiyle giriyoruz. Bu başarıdaki imza hepimizin, bütün Türkiye'nin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.