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Bakan Dönmez: 55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 55 öğrencinin daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) nükleer mühendis olarak iş başı yaptığını bildirdi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 11.06.2020
Bakan Dönmez: 55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı

İzmir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"6,5 yıllık emeğin ardından 55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı. 2023'e büyük hedeflerle, gençlerimizin enerjisiyle giriyoruz. Bu başarıdaki imza hepimizin, bütün Türkiye'nin."

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