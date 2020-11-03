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Bakan Çavuşoğlu Avusturya'daki terör saldırısında yaralanan Türk genciyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin ile görüştü.

Muhammet Tarhan   | 03.11.2020
Bakan Çavuşoğlu Avusturya'daki terör saldırısında yaralanan Türk genciyle görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Gültekin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gültekin, teröristin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda sağ bacağından yaralanmıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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