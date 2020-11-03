Euro
9.98
Dolar
8.51
BIST 100
1,130.00
Altın
1,899.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı - VTR
logo
Türkiye

Bakan Çavuşoğlu: Avusturya'daki terör saldırısında 2 vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti." dedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu,Zuhal Demirci,Behlül Çetinkaya   | 03.11.2020
Bakan Çavuşoğlu: Avusturya'daki terör saldırısında 2 vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Avusturya'daki terör saldırısına ilişkin ilk bilgileri alır almaz bir açıklama yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ülke olarak da galiba ilk açıklamayı Türkiye yaptı. Sabah yine ilaveten Dışişleri Bakanı olarak ben de açıklama yaptım." dedi.

Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde de taziye ve dayanışma mesajlarını sözlü olarak da ilettiğini vurgulayarak, "Terörden, terör saldırılarından çok çekmiş bir ülke ve millet olarak biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsüyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Terörizmin köküne gidilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Terör örgütleri nasıl insan devşiriyor, ideoloji olarak neleri kullanıyor, neleri suistimal ediyor... Örneğin barış dini olan İslam'ı da suistimal eden terör örgütleri var. Bunlarla en ciddi, en güçlü mücadeleyi de Türkiye sürdürüyor." ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 4 bin civarında DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini, çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı da tutukladığını ve ülkelerine geri gönderdiğini belirterek, "Bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Özellikle de barış dini, dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için de mücadelemizi sürdürmemiz lazım." diye konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kere daha bu terör saldırısını lanetliyoruz ve iki vatandaşımız, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canlarını hiçe sayarak dün akşam teröristlere müdahale etti ve terör saldırısı mağdurlarına da yardım ettiler. Bir tanesi Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendileriyle telefonda görüştük. Kendilerinin de söylediği gibi, iki kardeşimiz bir Müslüman'ın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar. Dolayısıyla gerek Avusturya gerek tüm Avrupa'da ve dünyada yaşayan Türkler gerçekten aynı duyguda, aynı histe ve entegrasyon konusunda da herkese örnek olacak nitelikte." 

Konuşmasında, İslam düşmanlığı dahil birçok trendin olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, "Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez. Bunu öncelikle söylemek isterim ama teröre sebep olan tüm bu akımlara karşı da tüm dünyayla ve Avrupalı ülkelerle de yakın ve samimi iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Türkiye buna hazır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'
'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül Viyana'daki terör saldırısını kınadı: Özen ve Gültekin'in dayanışması teröre en güçlü cevaptır

Adalet Bakanı Gül Viyana'daki terör saldırısını kınadı: Özen ve Gültekin'in dayanışması teröre en güçlü cevaptır

'Avusturya'daki terör saldırısında 2 vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti'

YTB, Viyana'daki terör saldırısında yaralı polislere yardım eden Türkleri tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Viyana'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Viyana'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız
'Masum sivillere yönelik bu meşum saldırılara bir son verilmeli'

'Masum sivillere yönelik bu meşum saldırılara bir son verilmeli'