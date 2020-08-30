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Bakan Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz   | 30.08.2020
Bakan Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

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