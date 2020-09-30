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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk oluyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinin önünde Azerbaycan'a destek açıklamasında bulunuyor
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Türkiye

Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'nın konuğu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

30.09.2020
Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'nın konuğu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılara ilişkin, "Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı." dedi.

Türkiye'nin gelişmeler karşısındaki tutumuna ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik."

"

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın mücadeleyi kendi topraklarında verdiğini belirterek, "Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için bölgesel konferans önerisi

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için bölgesel konferans düzenlenmesi önerisini yineledi.

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