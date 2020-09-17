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Bakan Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans AŞ'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 17.09.2020
Bakan Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans AŞ'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "İstanbul Finans Merkezinden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Türk Reasürans AŞ'nin birinci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatan Albayrak, "Türk Reasürans AŞ'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." değerlendirmesini yaptı.

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