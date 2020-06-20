Bakan Albayrak: Türkiye mazlumun, sığınmacının yanında olmaya devam edecektir
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. #DünyaMültecilerGünü pic.twitter.com/YJUJQe5bf8— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 20, 2020
Bakan Albayrak, Dünya Mülteciler Günü etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:
"Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir."
Albayrak, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş konuşmalarından Türkiye'nin mültecilere yönelik yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı videoyu da paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.