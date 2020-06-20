Euro
7.66
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,744.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Namaz Dağı'nda
logo
Türkiye

Bakan Albayrak: Türkiye mazlumun, sığınmacının yanında olmaya devam edecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 20.06.2020
Bakan Albayrak: Türkiye mazlumun, sığınmacının yanında olmaya devam edecektir

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Dünya Mülteciler Günü etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir."

Albayrak, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş konuşmalarından Türkiye'nin mültecilere yönelik yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 589'a çıktı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 121 bini geçti
İspanya'da 98 günlük OHAL bu gece yarısı sona eriyor
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1230'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı haberi gerçek dışıdır

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Türkiye mazlumun, sığınmacının yanında olmaya devam edecektir

Bakan Albayrak: Türkiye mazlumun, sığınmacının yanında olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mültecilere yurt, mazluma umut olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması

Türkiye, dünyada en fazla mülteciye son 6 yıldır ev sahipliği yapıyor

Türkiye, dünyada en fazla mülteciye son 6 yıldır ev sahipliği yapıyor