Bakan Albayrak: Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Karadeniz'de doğal gaz keşfini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisine ilişkin, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Karadeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
"Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak."
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Milli,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020
Bağımsız,
Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu.
Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak. https://t.co/Y3y2kwjQvc