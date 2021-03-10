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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bitlis şehitlerinin Ankara'daki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askeri personelin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Sarp Özer   | 10.03.2021
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bitlis şehitlerinin Ankara'daki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin Ankara'daki ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak, şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesini ziyaret eden Akar ve Komutanlar şehidin eşi Ziynet Erbaş ile oğlu Yiğitalp Erbaş'a taziye dileklerini iletti.

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile daha sonra Albay Şentürk Aydınyer'in Eryaman'daki, Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Sincan'daki ve Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun Dikmen'deki baba ocağını ziyaret etti.

Ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli, gazileri ve şehit aileleriyle büyük bir aile olduğunu vurguladı, şehitlerin anılarının yaşatılacağını ifade etti.

Şehit babası Himmet Aydınyer de Bakan Akar ve Komutanlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Oğlumuzu vatan için yetiştirdik, vatan için şehit oldu, şehitlik mertebesine ulaştı." diye konuştu.

Yüzbaşı Uysal'ın babası Yaşar Uysal, "Vatan sağ olsun." ifadesini kullanırken, Yüzbaşı Sarıoğlu'nun babası Yılmaz Sarıoğlu da "Allah ordumuza, devletimize bir kez daha böyle bir acı göstermesin." diye konuştu.

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