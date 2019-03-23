Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
logo
Türkiye

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde denetlemede bulunuyor.

Sarp Özer   | 23.03.2019
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Kilis

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Dündar ile Gaziantep Havalimanı'na geldi. 

Bakan Akar ve komutanlar, buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti. 

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Akar ve komutanlar, hudut birliklerinin komutanlarıyla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Bordo bereliler yemin etti

Bordo bereliler yemin etti

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri OSB'yi ziyaret etti

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

'Teröristler bitecek fakat bu hamileri unutmayın'

'Teröristler bitecek fakat bu hamileri unutmayın'
'Güçlü savunma sanayi mecburiyettir'

'Güçlü savunma sanayi mecburiyettir'