Bakan Akar Tatvan'da askeri helikopterin düşmesine ilişkin 8. Kolordu Komutanlığında bilgi alıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Elazığ
Elazığ Havalimanı'nda Vali Erkaya Yırık ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Hulusi Akar ve komutanlar, 8. Kolordu Komutanlığına geçti.
Bakan Akar, burada yetkililerden askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi alıyor.
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