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Bakan Akar Tatvan'da askeri helikopterin düşmesine ilişkin 8. Kolordu Komutanlığında bilgi alıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Sarp Özer,Özcan Yıldırım   | 04.03.2021
Bakan Akar Tatvan'da askeri helikopterin düşmesine ilişkin 8. Kolordu Komutanlığında bilgi alıyor Fotoğraf: İsmail Şen / AA

Elazığ

Elazığ Havalimanı'nda Vali Erkaya Yırık ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Hulusi Akar ve komutanlar, 8. Kolordu Komutanlığına geçti.

Bakan Akar, burada yetkililerden askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi alıyor.


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