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Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Abbasi ile görüştü.

Sarp Özer   | 29.09.2019
Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zafar Mahmood Abbasi ile görüştü.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı MİLGEM Projesi’nin 4'üncü Gemisi TCG Kınalıada'nın Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi Birinci Gemi Sac Kesme Töreni'nin ardından TCG Kınalıada'da incelemelerde bulundu.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile gemiye ilişkin brifing alan Bakan Akar, daha sonra Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Abbasi'yi kabul etti.

TCG Kınalıada'daki görüşmede, bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanlarındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

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