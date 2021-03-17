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Türkiye

Bakan Akar NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ankara'dan katıldığı toplantıda Afganistan'daki son askeri gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 17.03.2021
Bakan Akar NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'ın Almanya sorumluluğundaki kuzey bölgesine birlik katkısında bulunan ülkelerin telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ın Ankara'dan katıldığı toplantıda Afganistan'daki son askeri gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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