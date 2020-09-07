Euro
8.82
Dolar
7.46
BIST 100
1,093.56
Altın
1,930.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
logo
Türkiye

Bakan Akar NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.

Sarp Özer   | 07.09.2020
Bakan Akar NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşmesinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in diyalog çağrılarının olumlu karşılandığını, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Orgeneral Peach'i Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelerin, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in girişimi ile diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Akar tarafından NATO Genel Sekreteri'nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu, sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, Türkiye'nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu, Türkiye'nin NATO'daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiği, bundan sonra da getirmeye devam edeceği belirtildi."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
'Aşının yolu uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyum şart' uyarısı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı
Acil Tıp Asistanı Doktor Tanrıkulu: Bizim için gerçekten bir psikolojik savaş

Benzer haberler

Bakan Akar NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Bakan Akar NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Bakan Akar NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile bir araya gelecek

Bakan Akar: Fransa, Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor

Bakan Akar: Haziran celbinde 176 bin, ağustos celbinde 43 bin kişiye PCR testi yapıldı

Bakan Akar: Haziran celbinde 176 bin, ağustos celbinde 43 bin kişiye PCR testi yapıldı
Bakan Akar: Ülkemiz bugün dünden daha güçlü olmak zorundadır

Bakan Akar: Ülkemiz bugün dünden daha güçlü olmak zorundadır
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü