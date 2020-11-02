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Bakan Akar: İzmir'deki depremde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok

Milli Savunma Bakanı Akar, İzmir'deki depremle ilgili, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." dedi.

Mümin Altaş   | 02.11.2020
Bakan Akar: İzmir'deki depremde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremle ilgili, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." ifadelerini kullandı.

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