Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Akar: Bir yandan koronavirüs diğer yandan vatanımıza yönelen her türlü tehlike ile mücadelemizi sürdürüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs salgınının yanı sıra vatan toprakları ile milletin huzur ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Kemal Karadağ   | 23.05.2020
Bakan Akar: Bir yandan koronavirüs diğer yandan vatanımıza yönelen her türlü tehlike ile mücadelemizi sürdürüyoruz

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birliğin, beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin daha da güçlendiği, huzur, barış ve sevgi ortamının pekiştiği bir bayramı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sınırlandırmalar nedeniyle bu bayramın buruk geçtiğini aktaran Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla birlik, beraberlik ve koordinasyon içerisinde salgınla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini kaydetti.

Akar, Bakanlık tarafından hayata geçirilen bireysel ve kurumsal önleyici, koruyucu tedbirler sayesinde başta operasyon bölgesi olmak üzere tüm birlik ve kurumlardaki faaliyetlerin salgından etkilenmeden, hiçbir aksaklığa meydan verilmeden planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sağlık malzemeleri üreterek salgınla mücadeleye katkı sağladığını aktaran Akar, bu desteğin süreceğine işaret etti.

"Kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın alnından öpüyorum"

Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da vatan topraklarımıza, mavi vatanımıza, semalarımıza, asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi de azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu vesileyle şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarında öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde, kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitleri, yaşamını yitiren gazileri, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarını rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten Akar, hayatta olan gazilere saygı ve şükranlarını sunduğunu vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Akar, hastalara acil şifa temennisinde bulundu.

Akar, "Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 811'e yükseldi
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini geçti
Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakaları artıyor
İran'da türbeler ve kutsal mekanlar yarın açılıyor
Gönüllü bilim insanlarının Kovid-19 mesaisi devam ediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu 'online' olarak toplandı

TRT evde kalan seyircileri Ramazan Bayramı'na özel içerikleriyle buluşturacak

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 811'e yükseldi

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 811'e yükseldi
'Vefa Grupları'nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu

'Vefa Grupları'nın yardımları ABD vatandaşına örnek oldu

İstanbul'da arife günü sessiz geçiyor

İstanbul'da arife günü sessiz geçiyor