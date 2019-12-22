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Yeni Tıp Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydireis'in İlk Kaynak Töreni'
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Bakan Akar: Barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olacağız

Milli Savunma Bakanı Akar, "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sarp Özer   | 22.12.2019
Bakan Akar: Barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olacağız

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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