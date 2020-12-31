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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti
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Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz

Bakan Akar, "Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz." dedi.

31.12.2020
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkese ilişkin, "Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz." dedi.

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