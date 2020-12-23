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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Mustafayev'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçıvan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev ile görüştü.

Hamdi Çelikbaş   | 23.12.2020
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Mustafayev'i kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçıvan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Mustafayev'i kabul ettiği görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı belirtildi.

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