Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Mustafayev'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçıvan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçıvan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Mustafayev'i kabul ettiği görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.