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Bakan Akar: Azerbaycan Karabağ'ı işgalden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı

Bakan Akar, "Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı." dedi.

Sarp Özer   | 05.12.2020
Bakan Akar: Azerbaycan Karabağ'ı işgalden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı

Eskişehir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir’de "İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuştu.

Akar, "Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı." dedi.

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