Bakan Akar: Azerbaycan Karabağ'ı işgalden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı
Bakan Akar, "Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı." dedi.
Eskişehir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir’de "İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuştu.
Akar, "Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı." dedi.
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