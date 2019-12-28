Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı
Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yolcu yaralandı.
İstanbul
Şirinevler metrobüs durağında bekleyen ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, ayağının kayması sonucu yola düştü.
Bu sırada durağa giren metrobüs, yola düşen kadına çarptı.
Kazada yaralanan kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri, Zincirlikuyu istikametinde bir süre aksadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.