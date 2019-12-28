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Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yolcu yaralandı.

İbrahim Halil Aktürk   | 28.12.2019
Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

İstanbul

Şirinevler metrobüs durağında bekleyen ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, ayağının kayması sonucu yola düştü. 

Bu sırada durağa giren metrobüs, yola düşen kadına çarptı.

Kazada yaralanan kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri, Zincirlikuyu istikametinde bir süre aksadı.

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