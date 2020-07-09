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Bahçeli'den, Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya'daki patlamada şehit olan jandarma personeline başsağlığı, yaralananlara şifa diledi.

Esin Işık   | 09.07.2020
Bahçeli'den, Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamada şunları kaydetti:

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür. Hendek'te bulunan bir taş ocağında, felaketin yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmaları amacıyla taşındıkları kamyondan indirilmesi sırasında maalesef patlama yaşanmıştır. Bu kapsamda üç kahraman jandarmamız şehit olmuş, altı kardeşimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize, 3 Temmuz 2020 tarihli patlamada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize, Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan ve tedavi gören kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum."

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