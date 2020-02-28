Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri MHP Genel Merkezi'nden takip ediyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber İdlib'deki gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber İdlib'deki gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, parti genel merkezinde Başkanlık Divanı üyeleriyle Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri takip ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.