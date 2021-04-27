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Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Batman'ın Sason ilçesinde dağlık bölgelerde açan, halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler görsel şölen sunuyor.

Muhyeddin Beyca   | 27.04.2021
Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor Fotoğraf: Muhyeddin Beyca/AA

Batman

Sason ilçesinde Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Sıngıtur dağları ile Şillek Yaylası'nda açan ters laleler, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, ters lalelerin fotoğrafını çekmek ve bu görsel şöleni görmek için nisan ayını adeta iple çektiklerini, bu yıl da ters lalelerin fotoğrafını çekmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Yorucu bir dağ yolculuğundan sonra lalelerin yetiştiği alana geldiklerini kaydeden Atalay, "Sason ilçesi ile Yücebağ beldesi arasındaki dağlık bölgedeyiz. Bu manzarayı gördükten sonra bütün yorgunluğumuzu unuttuk." dedi.

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Okudur da ters lalenin bölgede birçok alanda doğal olarak yetiştiğini, görsel bakımından güzel olan soğanlı bir bitki olduğunu aktardı.

Halk arasında bir çok isimle adlandırılan ters lalenin dağlarda bin ile 3 bin rakımda yetiştiğini ifade eden Okudur, "Ters lalenin doğadaki çiçeklenme süresi 10-15 gün arasında değişmektedir. Soğanları ile hasat etmenin yasak olduğu endemik bir bitkidir." ifadelerini kullandı.


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