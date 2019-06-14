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Bahar ve yaz operasyonlarında iki günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen bahar ve yaz operasyonlarında iki günde 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sertaç Bulur   | 14.06.2019
Bahar ve yaz operasyonlarında iki günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İç güvenlik operasyonları kapsamında bin 720 bahar ve yaz operasyonu icra edildiği, son iki günde 14 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında planlanan 10 bin 774 bahar ve yaz operasyonundan bin 720'si icra edildi.

Operasyonlarda Van'da 6, Şırnak'ta 2, Mardin'de 2, Bingöl'de 2'si ölü ve Hakkari'de 2'si sağ olmak üzere iki günde 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

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