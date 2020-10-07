Euro
9.29
Dolar
7.89
BIST 100
1,152.41
Altın
1,887.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Seval Ocak Adıyaman   | 07.10.2020
Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM

TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Genel Kurul'da, daha önce HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı.

Söz ve savunma talebi olmayınca rapor Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir." diyerek kararı açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi
Trump'ın Doktoru Conley: Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 bin 678 yeni vaka
Kenyalılar Kovid-19 salgınına karşı 3 gün dua edecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi

Benzer haberler

Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı Genel Kurul'da