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Bagaj kapağı arızalanan otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararına onama

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, bir tüketicinin otomobilinde bagaj kapağı açma butonundaki arızayı gizli ayıp sayarak aracın benzeriyle değiştirilmesi yönündeki yerel mahkemenin kararını onadı.

Haydar Toprakçı   | 24.01.2021
Bagaj kapağı arızalanan otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararına onama

İzmir

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bir tüketicinin otomobilinin bagaj kapağı açma butonundaki arıza nedeniyle verdiği "aracın ayıpsız benzeriyle değiştirilmesi" kararını onadı.

Balıkesir'de ikamet eden S.K.G, 2016 yılında satın aldığı otomobilin bagaj kapağındaki açma butonunun arızalı olması nedeniyle yetkili servise başvurdu.

S.K.G. aracındaki arızanın giderilmesi üzerine aracını teslim aldı ancak ilerleyen tarihlerde arıza 4 kez daha tekrarladı.

S.K.G, "Bagajda taşınması gereken yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası gibi yasal zorunlu malzemelerle çantalar, alışveriş poşetleri gibi eşyaları sürekli arka koltukta taşımak zorunda kaldığını, bazen arka koltuğa yolcu alamadığını" savunarak, "aracın ayıpsız bir misli (benzeri) ile değiştirilmesi veya muadil araç bedelinin tespit edilerek yasal faiziyle ödenmesi" için Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

"Açma butonu arızası üretimden kaynaklı gizli ayıp"

S.K.G'yi haklı bulan mahkeme, gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

"Açma butonu arızasının üretimden kaynaklı gizli ayıp olduğu ve 5 defa servise gittiği halde sorunun giderilemediği görülmektedir. Arızanın kullanıcıdan kaynaklanmadığı ve satın alınma esnasında anlaşılamayacak nitelikte üretim hatasından kaynaklı arıza olduğu görülmektedir. Butonun çalışmaması nedeniyle tüketici araçtan yeteri kadar faydalanmadığından aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması durumunda da İcra İflas Kanunu'nun 24. maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir."

Otomobil firması, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. 

İtirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Kararda şu gerekçelere yer verildi:

"Araçtaki ayıbın bagaj kapağının açılmamasına neden olması, eşyaların araç içine konmasının hem araçta bulunan yolcuların kaza anında güvenliğini tehlikeye atacak olması hem de araca binecek kişi sayısını etkileyerek aracın işlevselliğini yitirecek niteliktedir.

Tamir hakkının kullanılmasına rağmen ayıbın giderilememesi nedeniyle davacıdan tamir edilemeyen ayıplı aracı kullanması beklenemeyeceği gibi misli ile değişim talebinde bulunması da TMK 2. maddesindeki hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturmayacaktır. Aracının misli ile değişim koşullarının oluşması nedeniyle mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmemiştir."

S.G.K'nin avukatı Ali Onar, İzmir'deki ofisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın sevindirici olduğunu söyledi.

"Bagaj kapağı" diyerek geçiştirilecek bir durumun olmadığını kaydeden Onar, "Bagaj kapağı, araç için çok basit bir ekipman diye düşünülebilirsiniz ancak bununla ilgili bozukluğu mahkememiz esaslı bir ayıp olarak kabul etti ve bu ayıp üzerinden aracın benzeri ile değişimine karar verdi." dedi.

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