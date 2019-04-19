BAE'li iki kişi istihbaratçı oldukları iddiasıyla yakalandı
Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddia edilen iki istihbarat görevlisi gözaltına alındı.
İstanbul
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddia edilen iki istihbarat görevlisi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki istihbarat görevlisi yakalandı.
Şüphelilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.