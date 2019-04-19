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BAE'li iki kişi istihbaratçı oldukları iddiasıyla yakalandı

Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddia edilen iki istihbarat görevlisi gözaltına alındı.

Muhammed Enes Can,Murat Kaya   | 19.04.2019
BAE'li iki kişi istihbaratçı oldukları iddiasıyla yakalandı

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddia edilen iki istihbarat görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki istihbarat görevlisi yakalandı.

Şüphelilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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