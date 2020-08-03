Babasının omzundan düşen çocuğu jandarma personeli havada yakaladı
Jandarma personelinin Kapuzbaşı Şelaleleri girişinde babasının omzundan düşen çocuğu havada yakalamasını güvenlik kamerası kaydetti.
Kayseri
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, jandarma personelinin, Kapuzbaşı Şelaleleri girişinde babasının omzundan düşen çocuğu havada yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çocuk, kimlik kontrolü sırasında dengesini kaybederek babasının omzundan düştü. Kontrol noktasında görevli bir jandarma personeli, ani refleksle çocuğu yere düşmeden havada yakalamayı başardı.
Jandarma personelinin çocuğu havada yakaladığı anı, güvenlik kamerası kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.