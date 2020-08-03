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Babasının omzundan düşen çocuğu jandarma personeli havada yakaladı

Jandarma personelinin Kapuzbaşı Şelaleleri girişinde babasının omzundan düşen çocuğu havada yakalamasını güvenlik kamerası kaydetti.

Ergün Haktanıyan   | 03.08.2020
Babasının omzundan düşen çocuğu jandarma personeli havada yakaladı

Kayseri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, jandarma personelinin, Kapuzbaşı Şelaleleri girişinde babasının omzundan düşen çocuğu havada yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Çocuk, kimlik kontrolü sırasında dengesini kaybederek babasının omzundan düştü. Kontrol noktasında görevli bir jandarma personeli, ani refleksle çocuğu yere düşmeden havada yakalamayı başardı.

Jandarma personelinin çocuğu havada yakaladığı anı, güvenlik kamerası kaydetti.

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